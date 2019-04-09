انت الان تتابع السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانا بسبب «بغبغان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدرت السفارة الألمانية بيانا، اليوم الإثنين، بعد أن وجدت "بغبغان مريض" لا يقوى على الطيران أمام باب السفارة في القاهرة. وقالت السفارة الألمانية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنها فور عثور موظفيها على البغبان أمام مقر السفارة تم جمع مساعدات من البعض من أجل إجراء الكشف الطبي عليه. وأضافت السفارة الألمانية أنها ستطلق سراح البغبان فور شفاءه حتى يعود حر طريق إلى أصدقائه مجددا متمنيا له الشفاء السريع. والببغاء طائر معروف بألوانه الزاهية، كما تجيد بعض أنواعه تقليد الأصوات.

وقد ينجح الببغاء الرمادي الإفريقي في تعلم حوالي 800 كلمة، إلا أنها في البرية لا تقلد أصوات بعضها البعض أو أية أصوات أخرى وإنما تحدث جلبة وصخبا وصفيرا.وتتواجد الببغاوات في المناطق الدافئة من العالم منها الهند وجنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا.وفي سياق آخر، قال زونكه سيمون، نائب رئيس البعثة الألمانية بالقاهرة،