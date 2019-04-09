شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 9 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ودونالد ترامب بالبيت الأبيض؛ لبحث عدد من الملفات والعلاقات الثنائية في جميع المجالات.

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا يتناول جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية.

يشهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ورشة عمل للمانحين الدوليين، تنظمها وزارة التنمية المحلية بالأمانة العامة للإدارة المحلية في جاردن سيتي بالقاهرة.

تفتتح غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أحدث غرفتي تأهيل لـ«طيف التوحد» بمركز علاج وتأهيل حالات التوحد في حي عين شمس بالقاهرة، وهما غرفتا (السيكوموتور) و(التكامل الحسي) اللتان تُعدان الأحدث في الشرق الأوسط لعلاج التوحد.

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يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه «مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني» في جلسة مشتركة؛ لتعيين رئيس مؤقت للبلاد عقب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

يبدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا زيارة رسمية إلى الأردن، يبحث خلالها مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية.

يبدأ رئيس بلغاريا رومين راديف زيارة رسمية إلى لبنان تستغرق يومين تلبية لدعوة من نظيره اللبناني ميشال عون، يُجري خلالها محادثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

تجري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي محادثات مع كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لمناقشة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

يفتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد فعاليات النسخة العاشرة من جائزة الكويت الدولية لحفظ القرأن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته، والتي تعقد تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمشاركة مصرية متميزة.

يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مواطنه توتنهام، كما يلتقي ليفربول الإنجليزي فريق بورتو البرتغالي، وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.