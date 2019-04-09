حدث ليلًا| السيسي يصل أمريكا.. وليلة "رصاص وغاز" في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- السيسي يصل واشنطن للقاء ترامب

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاعدة أندرو العسكرية في العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء نظيره دونالد ترامب، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي.

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- بالفيديو.. استقبال حافل للرئيس السيسي من الجالية المصرية في واشنطن

استقبلت الجالية المصرية المقيمة في واشنطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله إلى مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية في أول أيام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة.

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- السيسي يلتقي بومبيو في مقر إقامته بواشنطن

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمقر إقامته في واشنطن بعد ساعات قليلة من وصوله في زيارة للولايات المتحدة.

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- بعد قبول "تظلمات الدعم".. التموين تُعلن موعد إعادة معيار استهلاك الكهرباء

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه من المُقرر إعادة اعتماد معيار معدل استهلاك الكهرباء ضمن معايير حذف غير المتسحقين من منظومة الدعم السلعي ودعم الخبر مرةً أخرى .

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- متحدث الحكومة: نعمل على 3 محاور لضبط الأسواق وتوفير السلع

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على 3 محاور لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، خصوصًا قبل حلول شهر رمضان المبارك، وهو ما بحثه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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- "مش هنَّام غير لما نطمئن أن مدارسنا مؤمنة".. "التعليم" معقبةً على واقعة "طفل البلاعة"

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن الدولة ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مهتمان للغاية بملف حماية وسلامة أبنائنا في المدراس، لافتًا إلى أنه تم إحالة المسؤولين على واقعة مصرع طفل داخل بالوعة في إحدى المدارس التابعة لمحافظة الغربية للتحقيق.

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- جهاز "6 أكتوبر": سحب وحدات الإسكان الاجتماعي وإحالة ساكنيها للتحقيق في هذه الحالة

أعلن المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه تقرر تفعيل الضبطية القضائية ضد مخالفي شروط شقق الإسكان الاجتماعي، مضيفًا: "كنا نحتاج إلى الضبطية لوقف فوضى بيع شقق الإسكان الاجتماعي".

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- وجبة "سوشي" تكشف تورط مصري في سرقة خاتم "وريث نابليون"

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة سرقة خاتم وريث نابليون بونابرت، الإثنين، أمام محكمة جنائية في باريس، بعد اعتقاله يوم السبت بتهمة سرقة خاتم من خطيبة الأمير جان كريستوف نابليون، البالغ قيمته مليون جنيه إسترليني.

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- "سكاي نيوز": رصاص حي وغاز مسيل للدموع في فض اعتصام الخرطوم

أفاد مراسل قناة "سكاي نيوز" عربية، بإطلاق القوات السودانية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم، اليوم الثلاثاء.

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- الجيش السوداني ينفي شائعات تنحي الرئيس البشير

نفى الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، اللواء أحمد الشامي، شائعات تنحي الرئيس عمر البشير.

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- البشير يعلق بعد وصول الاحتجاجات إلى "وزارة الدفاع": استقرار السودان أولوية

قال الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، إن حل المشكلات في السودان يكمن في الحوار، مضيفًا أن "حفظ الأمن والاستقرار في البلاد أولوية وأن الشعب يستحق الطمأنينة".

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- البيت الأبيض: تعيين جيمس موراي على رأس جهاز الخدمة السرية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، الإثنين، تعيين جيمس موراي على رأس جهاز الخدمة السرية - الذي يتولى تأمين كبار الشخصيات الأمريكية - محل راندولف أليس.

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- المسماري: قطر تحرك أذرعها الإعلامية لمواجهة الجيش الليبي في طرابلس

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري مساء أمس الاثنين، إن الجيش الليبي لديه آلاف الوثائق التي تثبت أن طرابلس باتت مركزا لميليشيات تابعة لتنظيمي القاعدة والإخوان الإرهابيين.

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- ليبيا: الجيش الوطني يكشف أسباب استهداف مطار معيتيقة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن مطار طرابلس الدولي صار تحت سيطرة الجيش الوطني.

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- بوتين: موقف روسيا من الجولان ثابت

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أن موقف بلاده ثابت من مرتفعات الجولان، مشيراً إلى أن قرار واشنطن حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

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- أردوغان عن صفقة "إس 400" الروسية: هذا حقنا السيادي

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددًا عن صفة شراء بلاده منظومة الدفاع الصاروخي إس- 400 من روسيا، رغم الانتقادات الشديدة من الولايات المتحدة.

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