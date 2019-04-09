"التخابر مع حماس والحكم في أحداث البدرشين".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، تداول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة 555 متهمًا في قضية "جماعات التكفير في سيناء 4"

تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "جماعات التكفير في سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتي ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت في وقت سابق القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

- محاكمة "مرسي" وآخرين في قضية "التخابر مع حماس"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس.

كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفي ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

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حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت، ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود، وعمار السيد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس شلبي، وأبو بكر حمدي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي خليل، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوة، وإبراهيم فاروق الزيات، بالإعدام شنقًا.

- محاكمة سائق قطار دهس مهندسًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة سائق قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لاتهامه بقتل مهندس بالهيئة دهسًا بالقطار.

كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول، أنه في 31 مارس 2018 بدائرة قسم الشرابية قام المتهم محمد مصطفي السيد منصور قائد قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بقتل المجني عليه علاء هاشم نصر مسعود، مهندس بالهيئة، عمدًا عقب مشادة كلامية دارت بينهما فقام على إثرها بقتله، بأن استقل جرار القطار رقم 3040، وما أن أبصر المجني عليه أمام القضبان حتى زاد من سرعته فصدمه ودهسه أسفل عجلاته؛ قاصدًا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات والتي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قاد وسيلة نقل وكان ذلك تحت تأثير تعاطي جوهر مخدر الحشيش، وصدم المجني عليه مرتكبًا الجريمة وعطل حركة سير القطارات.

واستمعت النيابة إلى شهادة إيهاب الزعفراني، فني بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه بتاريخ 31 مارس 2018، وحال تواجده رفقة المجني عليه بمقر عمله بمنطقة ورشة فرز القطارات أبصر المتهم يقف بالجرار قيادته رقم 3040 قاطرًا عربات القطار رقم 987 إلى داخل مغسلة القطارات شارعا في إحلال الجرار عن العربات؛ تمهيدًا للتحرك عائدًا باتجاه ورشة الجرارات من خلال تحويل سكة القضبان مجريًا ذلك بنفسه مخالفًا للتعليمات واللوائح بالهيئة القومية لسكك حديد مصر فاستوقفه المجني عليه وصعد إلى متن الجرار فدارت بينهما مشادة كلامية حال تواجده بكابينة القيادة والمجني عليه مترجلًا في مواجهته، وفي تلك الأثناء فوجئ بالمتهم يتحرك مسرعًا بالجرار صادما المجني عليه ودهسه أسفل عجلاته وتوقف به بعد السير لمسافة قدرها عشرة أمتار.

- الحكم في إعادة محاكمة متهمين بقضية "أحداث البدرشين"

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" أحداث البدراشين".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي علاء علم الدين، والذي التمس براءة المتهمين، تأسيسًا على بطلان القبض والتفتيش ولتجهيل الحالة التي كان المتهمين عليها في حالة الضبط، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية من القانون 107 لسنه 2013، كما دفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم تواجدهما بمسرح الأحداث، ودفع بكيدية الاتهام كما دفع ببطلان شهادة الشهود لتناقضهما.

كما دفع بانتفاء أركان جريمتي الاشتراك في التجمهر والتظاهر، أو حيازة الأسلحة البيضاء وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وخلو الأوراق من الدليل الفني لفحصها.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا على المتهمين "إبراهيم عبدالغفار، محمد علي عبدالحميد"، بالسجن 7 سنوات في اتهامهما بالتجمهر وإحراز الأسلحة بدائرة البدرشين.