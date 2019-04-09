انت الان تتابع الجيش الليبي يسطر على معسكر اليرموك بطرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجيش الوطني الليبي

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، بسط سيطرته الكاملة على معسكر اليرموك في جنوب العاصمة طرابلس، وذلك ضمن عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها، الخميس، لتحرير العاصمة من الإرهابيين. وسيطر الجيش الليبي على معسكر اليرموك، الذي يعد من أكبر المعسكرات في العاصمة، واستحوذ على كميات كبيرة من الذخائر والآليات التي كانت تخزنها المليشيات الإرهابية بداخله، بحسب "سكاي نيوز عربية". يأتي هذا التطور بعد سيطرة الجيش الوطني الليبي على مناطق استراتيجية بشأن العاصمة طرابلس في الأيام الماضية.

وسيطرات قوات الجيش على منطقة وادي الربيع جنوب شرقي طرابلس، إذ أظهرت لقطات مصورة احتفال الجنود بهذا التقدم بالتزامن مع ترحيب شعبي.وبعد تأمين وادي الربيع، تقدمت القوات، وفق المصادر نفسها، إلى منطقة عين زارة لتخوض حرب شوارع ومواجهات عنيفة مع الجماعات المسلحة.وكان الجيش نجح في الأيام الماضية في السيطرة