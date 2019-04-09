انت الان تتابع البابا فرنسيس يترأس لجنة الكرادلة لتجديد نظم الكنيسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البابا فرنسيس

أعلن المركز الصحفي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، أن فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، ترأس اجتماعات اللجنة الاستشارية للكرادلة، اليوم الاثنين، والمنعقدة على مدار 3 أيام، وتنتهي بعد غدٍ الأربعاء. وقال بيان الكنيسة الكاثوليكية إن هذا هو اللقاء رقم 29 للجنة، وهي لجنة تساعد البابا فرنسيس في قيادة الكنيسة وتجديد نظم وقواعد الكوريا الرومانية، وكان أول لقاء ترأسه البابا فرانسيس لهذه اللجنة بتاريخ الأول من أكتوبر 2013، وآخر لقاء كان في الفترة بين 21 و24 فبراير 2019.

ولجنة الكوريا الرومانية هي الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد البابا في الفاتيكان على إدارة مهامه المختلفة، ويعتبر البابا نفسه رئيسا للكوريا، وهو من يعين أعضاءها ويعفيهم حسب مصلحة الكنيسة. وكانت الكوريا تتألف من 70 كاردينالا فقط غير أنه مع تزايد عدد أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم

Advertisements