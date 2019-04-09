البابا فرنسيس يترأس لجنة الكرادلة لتجديد نظم الكنيسة

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البابا فرنسيس
أعلن المركز الصحفي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، أن فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، ترأس اجتماعات اللجنة الاستشارية للكرادلة، اليوم الاثنين، والمنعقدة على مدار 3 أيام، وتنتهي بعد غدٍ الأربعاء. وقال بيان الكنيسة الكاثوليكية إن هذا هو اللقاء رقم 29 للجنة، وهي لجنة تساعد البابا فرنسيس في قيادة الكنيسة وتجديد نظم وقواعد الكوريا الرومانية، وكان أول لقاء ترأسه البابا فرانسيس لهذه اللجنة بتاريخ الأول من أكتوبر 2013، وآخر لقاء كان في الفترة بين 21 و24 فبراير 2019.
ولجنة الكوريا الرومانية هي الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد البابا في الفاتيكان على إدارة مهامه المختلفة، ويعتبر البابا نفسه رئيسا للكوريا، وهو من يعين أعضاءها ويعفيهم حسب مصلحة الكنيسة. وكانت الكوريا تتألف من 70 كاردينالا فقط غير أنه مع تزايد عدد أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم
ولجنة الكوريا الرومانية هي الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد البابا في الفاتيكان على إدارة مهامه المختلفة، ويعتبر البابا نفسه رئيسا للكوريا، وهو من يعين أعضاءها ويعفيهم حسب مصلحة الكنيسة.
وكانت الكوريا تتألف من 70 كاردينالا فقط غير أنه مع تزايد عدد أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم واتساع رقعة انتشارهم، قام البابوات يوحنا الثالث والعشرون وبولس السادس ويوحنا بولس الثاني بتوسعة العدد حتى استقر على 120 كاردينالا ناخبا، أي أقل من الثمانين من العمر، وحاليا إلى جانب الكرادلة، هناك عدد من الأساقفة والقساوسة من ذوي لقب "مساعد أسقف" يخدمون في بعض أجهزة الكوريا الصغيرة.
يذكر أن الكنيسة الكاثوليكية بدأت إصلاحات كبيرة في مجمع الفاتيكان الثاني المنعقد في نهاية عام 1962 وحتى عام 1965، وكل فترة تعمل على تطوير المنظومة.
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