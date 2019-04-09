شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وجاريد كوشنر يبحثان القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في العاصمة واشنطن، لبحث القضية الفلسطينية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة ومواجهة الإرهاب، حسب فضائية «إكسترا نيوز».

والتقى الرئيس وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، الذي رحب بزيارة الرئيس إلى واشنطن، مؤكدا ثقته في أن مباحثاته مع الرئيس دونالد ترامب ستدعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول عددا من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضي دولها وسلامة مؤسساتها الوطنية، ومن ثم يوفر الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.

وأشار إلى أن «بومبيو» أعرب عن تطلع الولايات المتحدة لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، مشيداً في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

واستعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أعرب الوزير الأمريكي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية الأخيرة في احتواء الوضع في قطاع غزة ومنع تفاقم الموقف، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص، وقد أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.