شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أمين يعاتب عمرو أديب: «بلاش السكة دي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاتب الإعلامي تامر أمين زميله عمرو أديب بسبب تعليقاته على خسارة نادي الأهلي بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

خاطب «أديب» عبر برنامجه على قناة «النهار»، مساء الاثنين، قائلا: «بلاش يا عمرو السكة دي، أنا مش باحفل على الزمالك رغم وقعاته الكتير، الشاشة دي مش ملكي».

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أضاف: «زملكاوي ويطلع يتريق على الأهلي لأ مش من حقه، الأهلي بيستمد احترامه من احترام الآخرين (..) لما يكون الأهلي بيلعب في أفريقيا وسمعة مصر هي اللى على المحك مينفعش نطلع نتريق».

تابع: «جمهور الأهلي كبير وكيانه أيضا، وعمرو أديب بيقول: إن شاء الله تكسبوا 1 أو 2 وفي الاَخر تطلعوا (..) أنا لم أسخر يومًا من هزائم الزمالك، وأتمنى له التفوق أفريقيًا من قلبي».

يحتاج الأهلي للفوز بـ5 أهداف نظيفة على الأقل من أجل العودة أمام صن داونز، السبت، بينما سيكون الفوز بسداسية نظيفة مفتاح تأهله للدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا.