شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معارض «أهلًا رمضان» في الأقصر 15 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين في الأقصر، العمل على اختيار أماكن لإقامة معارض «أهلاً رمضان» في كافة مدن ومراكز المحافظة، على أن يتم افتتاحها 15 أبريل الجاري وحتى نهاية شهر رمضان.

أوضح أن الهدف من إقامة معارض «أهلاً رمضان» هو توفير كل السلع الغذائية التي تحتاجها الأسر المصرية من لحوم ودواجن وأسماك وغيره، بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق بهدف السيطرة على الأسعار.

أضاف أنه جرى التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى بالمحافظة لعمل عروض بأسعار مخفضة لا تقل عن 20%، مؤكدًا التنسيق مع فروع «الشركة المصرية 2000» لتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية خلال الشهر المبارك.