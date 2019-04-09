الأوقاف تسلم التضامن 3000 سجادة لتجهيز المناطق العشوائية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تسلم وزارة الأوقاف، صباح اليوم الثلاثاء، 3000 سجادة من إنتاج مصانع سجاد دمنهور التابع للوزارة، بمقاسات وتصميمات مختلفة، من أجل تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة للأسر القاطنة بالمناطق العشوائية كهدية منها لصالح الأسر الأولى بالرعاية، بمسجد الرحمة بجوار الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن يأتي في ضوء مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار الدور المجتمعي لها، وحرصها على الإسهام في كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، وفي ضوء التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن.
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