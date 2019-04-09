اليوم.. عبدالعال يترأس اجتماع "تشريعية النواب" لمناقشة التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تستأنف لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ظهر اليوم الثلاثاء، أعمالها بشأن الملاحظات على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، ومن المنتظر أن يرأس الاجتماع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

وكانت اللجنة التشريعية منذ السبت قبل الماضي شكلت لجنة فرعية، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، تولت مسؤولية تبويب جميع المقترحات والملاحظات على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، وانتهت بتقرير لها سيعرض على اللجنة التشريعية بكامل أعضائها ليتم حسم الصياغة النهائية للمواد المقترحة بعد النظر في المقترحات والملاحظات.

وتضمنت ملاحظات الحوار المجتمعي، تأكيد ضرورة وضع صلاحيات محددة لمجلس الشيوخ، حتى يكون له فعالية في المشاركة التشريعية، وليس عبئًا على الدولة دون فائدة، وإعادة النظر في طريقة صياغة المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي وأحقيته في الترشح لفترتين قادمتين، على أن تكون فقرة من إحدى المواد المقترحة، وليست مادة مفردة بعينها.

كما تضمنت أيضًا تأكيد استمرارية استقلال موازنة الهيئات القضائية، وجعلها رقم واحد بالموازنة العامة، مثلما هي قائمة الآن، وعدم حذفها وفق التعديلات المقترحة، وأيضًا النظر في رئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى للقضاء في حالة غياب رئيس الجمهورية الذي يرأسه، مع أن يكون البديل أيًا من رؤساء الهيئات القضائية ويفضل رئيس محكمة النقض.