"منتدى شباب العالم" يشارك في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن منتدى شباب العالم، مشاركته في منتدى شباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت إدارة المنتدى في بيان إعلامي، إن إدارة المنتدى ستنظم جلسة تعريفية حول مشروعاته المختلفة القائمة حاليًا.

وتلقت إدارة المنتدى، دعوة للمشاركة في منتدى الشباب الاقتصادي والاجتماعي الثامن، الذي يقام على مدار يومي الثامن والتاسع من شهر أبريل الجاري، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، تحت شعار "الشباب: التمكين والشمول والتساوي".

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يذكر أن منتدى الشباب الاقتصادي والاجتماعي، هو منتدى تابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ويتبع أهداف التنمية المستدامة وهي: التعليم الجيد والعمل اللائق والنمو الاقتصادي وتقليل عدم المساواة، والعمل على التغيرات المناخية، والسلم والعدالة، والمؤسسات القوية، وأخيرًا الشراكات لتحقيق الأهداف.

ويسعى المنتدى أيضًا إلى تسهيل مشاركة الشباب بشكل هادف للخروج بتوصيات للأحداث العالمية الرئيسية، ومناقشتها مع الدول الأعضاء.

وسيشمل المنتدى كذلك على جلسات إقليمية، بالإضافة إلى جلسات عامة مع ممثلين عن منظمات الشباب والمتحدثين الرئيسيين رفيعي المستوى.

ومنتدى شباب العالم هو منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب المصري الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب.