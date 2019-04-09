أخبار مصر | منتدى شباب العالم ينظم جلسة تعريفية بنشاطاته في نيويورك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتدى شباب العالم ينظم جلسة تعريفية بنشاطاته في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم منتدى شباب العالم، الذي يقام بمصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة تعريفية حول مشروعاته المختلفة القائمة حاليا، خلال مشاركته في نتدي الشباب الاقتصادي والاجتماعي بمدينة نيويورك.



كانت إدارة منتدى شباب العالم قد تلقت دعوةً للمشاركة في منتدى الشباب الاقتصادي والاجتماعي الثامن والذى يُقام علي مدار يومي الثامن والتاسع من أبريل الجارى في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ويُقام المنتدى تحت شعار "الشباب: التمكين والشمول والتساوي".



يُذكر أن منتدى الشباب الاقتصادي والاجتماعي "في نيويورك" هو منتدي تابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ويتبع أهداف التنمية المستدامة وهي: التعليم الجيد والعمل اللائق والنمو الاقتصادي وتقليل عدم المساواة والعمل المناخي والسلام والعدالة والمؤسسات القوية وأخيرا الشراكات لتحقيق الأهداف.

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ويسعى المنتدى إلى تسهيل مشاركة الشباب بشكل هادف للخروج بتوصيات لهذه الأحداث العالمية الرئيسية ومناقشتها مع الدول الأعضاء. سيشمل المنتدى كذلك جلسات إقليمية بالإضافة إلى جلسات عامة مع ممثلين عن منظمات الشباب والمتحدثين الرئيسيين رفيعي المستوى.



أما "منتدى شباب العالم"، فهو حدث سنوي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أقيمت النسخة الأخيرة منه، بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018.



وكان المنتدى قد انطلق عام 2017 في نسخته الأولى بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع. وشهد المنتدى في نسخته الثانية مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.