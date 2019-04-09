مصر | كواليس انتحار محامية بأكتوبر.. وعلاقتها بموكليها "كلمة السر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس انتحار محامية بأكتوبر.. وعلاقتها بموكليها "كلمة السر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة، انتحار سيدة من الطابق الخامس، بأحد العقارات بمنطقة اكتوبر، وتبين أنها تدعى فاطمة.م، 29 سنة، تعمل محامية، وزوجها موظف بشركة استثمارات مالية، ومتزوجين منذ 8 اشهر، وخلال الفترة الأخيرة، نشبت بينهما خلافات زوجية، لشكه في سلوكها، وتعدد علاقتها بالرجال.

وأضافت التحريات، أنها حسنة السمعة، وتعاملها مع الرجال كان بسبب طبيعة شغلها، موضحة أن صباح يوم الواقعة نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها، تدخل على إثرها الجيران لحلها، وبعد حلها وصعودهما لشقتهما بالطابق الخامس، وتجددت المشاجرة بينهما مساء نفس اليوم، واحتجزها داخل غرفة بالشقة، ثم تعدى عليها بالضرب، محدثا إصابتها بكدمات متفرقة بجسدها.

وواصلت التحريات، أن المتوفاة هربت من تعدي زوجها عليها بالضرب، بقفزها من الطابق الخامس، حتى سقطت أرضا جثة هامدة، متأثرة بإصابتها بكسور وكددمات متفرقة بجسدها.

وكانت أقدمت ربة منزل على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الخامس، باحد العقارات، بمنطقة اكتوبر، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عاصم ابو الخير رئيس قطاع اكتوبر، بتلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، بلاغا مفادة بوفاة سيدة إثر سقوطها من علو باحد العقارات بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، لمكان البلاغ، وعثر على جثة المتوفاة، مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتبين انتحارها بسبب وجود خلافات بينها وبين زوجها، واحتجازها داخل غرفة بعد تعديه عليها بالضرب، وتم التحفظ على الجثة، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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"طلق ناري وأبواب مغلقة".. تفاصيل العثور على جثة سائق توك توك بالحوامدية

كشفت معاينة رجال مباحث الحوامدية لجثة سائق التوك توك المصاب بطلق بمنطقة البطن والمعثور على جثته داخل منزله، بمركز الحوامدية، أن الجثة في حالة تعفن لمرور أكثر من 24 ساعة على وفاته، كما تبين سلامة جميع أبواب ومنافذ المنزل، وعثر على متعلقات المتوفي، والتوك توك ملكه، وبجوار الجثة فرد خرطوش.

ورجحت التحريات انتحاره لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، أو خروج طلقة عن طريق الخطأ، أصابته بمنطقة البطن، توفى على إثرها متأثرا بإصابته.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز الحوامدية، بلاغا بالعثور على جثة سائق توك توك داخل منزله بدائرة المركز.

وإنتقلت قوة امنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، وعثر على جثة "أحمد.ع.ح.أ"، 25 سنة، سائق توك توك، ملقاه على الأرض داخل جراج بمنزله، مصاب بطلق بمنطقة البطن، وبجواره سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وتوك توك ملكه، كما تبين سلامة جميع منافذ وأبواب المنزل.

وتم التحفظ على الجثة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

