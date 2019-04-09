شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أعياد الربيع.. «سموم الإسكندرية» يحذر من «الفسيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر مركز السموم في كلية الطب جامعة الإسكندرية من الأسماك المملحة «الفسيخ» بسبب احتوائه على بكتيريا «C. botulinum» التي تتسبب في ظهور سم botulinum toxin.

ذكر المركز، في بيان، الاثنين، أن هذا السم يعد الأقوى، وأن كمية صغيرة منه قادر على التسبب بشلل عضلات الجسم وعضلات التنفس والوفاة.

يستقبل مركز السموم أكثر من 100 حاله يوميا خلال أعياد الربيع، مشيرا إلى أن أعراض الإصابة بالتسمم كثيرة ومنها النزلة المعوية العادية.