«المصري اليوم» في «كهوف الإرهاب» بالظهير الصحراوي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القرار لم يكن سهلا، بمجرد التفكير في الذهاب إلى مغارات وكهوف يسكنها الإرهاب في الصحراء، ستجد سيناريوهات المخاطر تحلق في الرأس، فالمتنازعون كثيرون هناك.. ما بين تجار سلاح ومخدرات ومسلحين إرهابيين ومطاريد الجبل، وأمام كل هؤلاء قوات أمنية وعسكرية تراقب وتستهدفهم بضربات جوية وأرضية، وإن كنت في مأمن من كل هؤلاء فربما لن تكتشف لدغات العقارب أو الثعابين إلا بعد أن تكون أحد ضحاياها، لذا كانت الاستعانة بشخص كدليل أمرا ضروريا لتتفادى الضياع أو السقوط في أيدى قطاع الطرق، وحتى تصل إلى تلك المغارات والكهوف التي يتنقل بينها الإرهابيون في الظهير الصحراوى بمحافظات الصعيد للتخفى من رصد ومراقبة قوات الأمن. أجهزة الأمن نجحت خلال قرابة عام فقط في ضبط وقتل أكثر من 12 خلية إرهابية كانت تتخفى في تلك المغارات والكهوف، خلال التحقيقات والتحريات يروى المتهمون، كيف كانوا يتنقلون بين تلك المغارات، وكيف كانوا يتخفون للحصول على السلع من القرى المجاورة.

«المصرى اليوم»، رصدت خط سير الإرهاب في الظهير الصحراوى، من خلال الزيارات الميدانية لتلك المغارات والكهوف في 3 محافظات «المنيا وأسيوط وقنا»، وشهادات بعض أهالى تلك القرى وعدد من أدلة الصحراء، وأقوال بعض من المتهمين المضبوطين في تحقيقات النيابة ومحاضر تحريات الأمن.

«المصرى اليوم» فى «كهوف الإرهاب» بالظهير الصحراوى

البداية كانت عند محطة قطار أسيوط، ستتجه قرابة 300 كيلو متر تقريبا غربا، تقطع فيها قرى ومدنا كثيرة للمحافظة إلى أن تصل إلى قرية «أولاد على»، هناك يعيش الأهالى في «حضن الجبل،» بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

البيوت متناثرة بشكل عشوائى على درجات مختلفة العلو من صخرات الجبال، عندما تقف أعلى أي من تلك المنازل سترى أمامك الوادى بما فيه من أراض زراعية ومبان سكنية، ومن خلفك ستجد الجبل يمتد خلفه صحراء واسعه تعرف بـ«الظهير الصحراوى»، هذا المشهد يتكرر في كل محافظات الصعيد بلا استثناء.

الخط الفاصل بين الوادى والصحراء يوازيه خط وهمى، يبعد عن القرى الملاصقة للجبال قرابة 25 كيلو مترا تقريبا في اتجاه الصحراء، يختلف هذا الخط في مسلكه، فتارة قد تسلكه بالسيارة النقل «دوبل كابينه»، وتارة أخرى تضطر إلى السير على قدميك، وفى مسافات أخرى قد تستعين بالجمال لتواصل رحلتك، لكن في كل الأحوال لابد أن يكون معك «دليل».

تلك الدروب لا يسلكها إلا المسجلون خطرا والإرهابيون، وهؤلاء يمتلكون السلاح والمال للدفاع عن رحلتهم، غرب هذا الخط الوهمى تمتد الصحراء التي تصل إلى ليبيا، وعلى بعد أمتار وبطول هذا الخط تنتشر المغارات والكهوف، وفيها يرابط الإرهابيون لساعات أو أيام قبل أن يتنقلوا من واحده تلو الأخرى حتى يصلوا إلى مبتغاهم، ويتخفوا ثم يتسللوا إلى القرى المجاورة للظهير الصحراوى للحصول على سلعهم التموينية.

ليلة يوم 23 أكتوبر الماضى كان «سيد عيد» صاحب الأربعين عاما، قد استيقظ قبل صلاة الفجر بساعة تقريبا، يجهز جمله للذهاب به إلى سوق الجمال القريب من قريتهم ليبيعه، دخل سيد حظيرة الجمال وبينما هو يضع العلف لـ«جمله» سمع صوتا خارج سور الحظيرة الذي يبعد 500 متر من الجبل، رفع سيد رأسه متخفيا يستطلع من بالخارج، فإذا به يرى شخصين يحملان سلاحا وبعض الحقائب البلاستيكية، يتجهان نحو الجبل.

الأمر ربما لم يكن غريبا لشخص يقطن في حضن الجبل، وكثيرا ما يشاهد هذا الأمر، غير أن الحوار الذي دار بين هذين الرجلين جعله يدرك أنهما من الإرهابيين، إذ سمع أحدهما يقول للآخر: «هذا الطعام لن يكفى 10 من الإخوة، فهناك 4 آخرون سينضمون لنا غدا».

«بلغت الأمن على طول»، هذا ما قاله «سيد» لـ«المصرى اليوم»، مضيفا أنه ذهب إلى مديرية الأمن وأبلغ بما سمعه وأعطى مواصفات الرجلين.

في اليوم التالى لبلاغ سيد كانت أجهزة الأمن تراقب وترصد وتجمع المعلومات وتستعين بكل الإحداثيات من أجل الوصول إلى مزيد من الحقائق، بعد ساعات كانت القرية قد تحولت إلى ثكنة عسكرية، أكثر من 8 سيارات شرطة تتجه نحو الجبل، استعانوا بأدلة للوصول إلى الظهير الصحراوى للجبل والقرية.

مرت 5 ساعات وكان الجميع في القرية ينتظر ما الذي سيخرج به من الجبل، وإذا بسيارات الإسعاف تحضر، وتخترق الظهير الصحراوى تنقل 11 جثة لمسلحين تم القضاء عليهم.

«المصرى اليوم» فى «كهوف الإرهاب» بالظهير الصحراوى

يحكى سيد وجاره على عن لحظة خروج قوات الامن من الظهير الصحراوى، والأهالى يهللون لهم فرحا بالقضاء على الخلية الإرهابية، فرد أحد الضباط شاكر الأهالى قائلا: «لو معلوماتكم ما كنا قد وصلنا إلى تلك الخلية الإرهابية».

ساعات وخرج بيان وزارة الداخلية معلنا تفاصيل القضاء على تلك الخلية في الظهير الصحراوى لديروط، قالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية وجهت ضربة استباقية للإرهاب حيث تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة أسيوط، من قتل 11 من عناصر التنظيم الإرهابى بطريق دشلوط- الفرافرة بمركز ديروط، في ضربة ناجحة قبل ارتكابهم أعمالا تخريبية وإرهابية تستهدف أمن واستقرار البلاد.

وذكر البيان أن معلومات قد توافرت لقطاع الأمن الوطنى، مفادها وجود خلية إرهابية بمنطقة الظهير الصحراوى الغربى تخطط لأعمال تخريبية على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة، حيث تتمركز هذه الخلية الإرهابية في منطقة جبلية بطريق دشلوط- الفرافرة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وأوفدت الأجهزة الأمنية مأمورية أمنية مكبرة شارك فيها قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط، استهدفت مكان وجود الإرهابيين، بعد تقنين الإجراءات، إلا أن الإرهابيين شعروا باقتراب الأمن منهم ففتحوا الرصاص على الشرطة التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.

وأسفرت المواجهات المسلحة عن مقتل 11 إرهابيا، عثر بحوزتهم على عدد من البنادق الآلية ومتفجرات ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات، وأوراق تنظيمية، فضلًا عن وجود خريطة للمناطق الجبلية تشرح كيفية التحرك فيها.

بصحبة الدليل كان علينا الصعود قليلا عبر دروب مليئة بالصخر حتى تصل إلى منطقة صحراوية خلف الجبل يمكن أن تسير فيها بشكل طبيعى، طول الرحلة إلى أن تصل إلى هذا الخط الوهمى، تجد آثار أقدام وجزء من سيارة متفحمة، بمجرد أن تسأل الدليل يرد عليك: «إما أن الأمن استهدفها أو أن قاطعى الطريق أحرقوها بسبب عدم استجابة صاحبها لهم بدفع إتاوات».

طوال الطريق الذي يعلو وينخفض ويتحول تارة إلى رملة ناعمة تحت قدميك ومرة أخرى إلى صخور وزلط يكاد من حدته أن يقطع نعال حذائك.

يروى الدليل طبيعة هذا الخط الوهمى الذي يربط بين السودان ومرورا بأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط حتى الوصول إلى مدينة 6 أكتوبر بشكل طولى، إما بشكل عرضى فيربط بين الحدود المصرية- الليبية ومحافظات الصعيد.

محرر «المصرى اليوم» داخل أحد الكهوف

يقول الدليل الذي ورث عمله من أبيه وأعمامه في الصحراء منذ صغره: «هذا طريق برى يسلكه المهربون والمسلحون والخارجون عن القانون حتى يكونوا بعيدا عن الطرق الشرعية وبذلك يتفادون الأكمنة الشرطية، لكن هذا الطريق له قواعده، فلابد أن يكون معك دليل أو أجهزة إلكترونية لترشدك على الطريق وإلا فقد تتعرض للضياع داخل الصحراء، فضلا عن أنه لابد من أن السير يكون في شكل مجموعات ليحمى بعضهم البعض من أي حيوانات مفترسة أو قاطعى الطرق».

ويصف الدليل الطريق بأنه متباين خلف كل محافظة، فيضرب مثلا بالظهير الصحراوى لقنا: «الطريق يبتعد قرابة 100 كيلومتر تقريبا خلف قنا نظرا لوجود سلاسل جبال بعكس الظهير الصحراوى للمنيا مثلا الذي يقترب من القرى والوادى نظرا لسهولة الصحراء وعدم وجود سلاسل جبلية». وعن الرصد الأمنى للمتحركين في تلك المناطق يقول: «الأمن يراقب بالأقمار الصناعية أي تحركات بسيارات دفع رباعى، ويتعقبها إلى أن يتأكد من أنهم خارجون عن القانون فيتم استهدافهم بضربات جوية أو عن طريق مأموريات إذا كان المستهدفون يتمركزون في نقطة محددة».

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وعن الخلايا الإرهابية التي تسكن تلك الكهوف والمغارات فيحكى الرجل: «الأمن قام بتمشيط تلك المناطق منذ فترة وقتل خليتين في توقيتين مختلفين، وكل فترة يتكرر نفس المشهد، هؤلاء المسلحون يأتون إما من ليبيا غربا أو من السودان جنوبا، يقطعون الصحراء إلى أن يستقروا على بعد 30 إلى 50 كيلومترا تقريبا بالقرب من خط الوادى، فالقادمون من السودان يحاولون بقدر الإمكان أن يواصلوا التحرك ولا يتمركزون في تلك المغارات إلا عندما يصلون قنا، وذلك ليهربوا من المراقبة الجوية التي تزداد بالقرب من الحدود لذا فهم يتحركون بسرعة إلى قنا، عندما يتمركزون في تلك المغارات يمكنهم أن يرسلوا فردا أو اثنين منهم لشراء المواد الغذائية التي تكفيهم لأسبوع أو أكثر لحين التنقل إلى مكان آخر، ثم يتحركون في خط السير الوهمى الذي يوازى الوادى، يختبئون في تلك المغارات أو الكهوف لحين تأمين طريق التحرك في الخطوة القادمة».

ويكمل الدليل: «إذا كانت تلك المجموعات قادمة من ليبيا فإنهم يقطعون الصحراء إلى أن يصلوا إلى الخط الوهمى الموازى للوادى، وبعدها يتحركون أيضا بموازاته ليأمنوا، ويضمنوا إمكانية الحصول على المؤن والأغذية من القرى المجاورة للظهير الصحراوى».

على بعد 35 كيلومترًا تقريبًا داخل الظهير الصحراوى لمحافظة أسيوط، وبعد ٧ ساعات سيراً على الأقدام وجدنا خط سير- يقول الدليل إنه الخط الوهمى- به علامات لحركة كاوتش سيارات قاربت على أن تختفى مع حركة الرياح فضلا عن أثر أقدام لقرابة 4 أو 5 أشخاص مرّوا من هنا، ينتعلون أحذية متشابهة تقريبا، يقول الدليل بعد أن نزل على الأرض واقترب بعينيه من آثار الأقدام: «لقد مروا منذ 10 ساعات تقريبا، بعضهم كانوا يحملون أمتعة تزن قرابة 15 كيلومترًا»، كل هذا استطاع الدليل أن يقرأه بمجرد أن تفحص عمق آثار الأقدام الموجودة في الرمال».

يقول الدليل إن الأمن يقظ الآن بشكل كبير، يرصد ويراقب كل من يتحرك في الظهير الصحراوى من أجل الوصول إلى تلك الخلايا الإرهابية القادمة من ليبيا أو السودان.

«المصرى اليوم» فى «كهوف الإرهاب» بالظهير الصحراوى

فتحة في الجبل.. هذا هو الوصف الأول كما شاهدناه لمغارة في تلك المنطقة، تستطيع بمجرد الاقتراب منها أو الدخول إليها أن تتيقن إن كانت قد سكنت من قبل من عناصر خارجة عن القانون من عدمه، فالمغارة التي لم تسكن من قبل لا ترى فيها أية علامات أو آثار لأناس كانوا هنا، أما التي لجأ إليها هاربون فغالبا ما تراها ممهدة من الداخل للنوم، يوجد آثار لمعيشة أو بقايا طعام أو آثار جلوس على الأرض وربما تجد آثار مياه ملقاة على الأرض بالداخل.

بمجرد أن دخلنا تلك المغارة وضح لنا أنها كانت مخبأ لعناصر عاشوا هنا لفترات طويلة، فقد مهدوا بعض الصخور في الداخل، ورسم الدخان الناتج من النار التي كانوا يشعلونها ألوانا مختلفة لجدران تلك المغارة. فضلا عن بعض الآثار لباقى أطعمة متعفنة، وأغلفة جبنه نستو، وربع زجاجة زيت، وكيس به نصف رغيف خبز أكل منه الدهر حتى تحول لونه إلى الأزرق الغامق.

لا تستطع الوقوف داخل تلك المغارة لو كنت طويل القامه، تحتاج إلى الانحناء قليلا حتى تصل إلى نهاية المغارة، عند مدخل المغارة تستطيع أن تكشف مداخل المنطقة الجبلية والدروب التي تصل إلى تلك المغارة، فاختيار مكان المغارة بالتأكيد له شروط منها أنها تكون كاشفة لأى متحرك قد يكون في الطريق إليك، حتى تستطيع أن تجهز نفسك للدفاع أو الهرب بحسب المهاجمين.

في الصفحة رقم 312 من قضية «العائدون من ليبيا» والمتهم فيها 13 متهما وتنظرها محكمة الجنايات الآن، يحكى المتهم إسلام السيد 38 عاما أنه كان واحدا من عناصر خلية مسلحة كانوا متواجدين في ليبيا، حكى المتهم في التحقيقات عن تفاصيل كثيرة تتعلق بالتدريبات العسكرية وأفكارهم وأسلحتهم، لكن الأهم ما قاله عن تلك المغارات وكيفية وصولهم إليها وكيف كانوا يوفرون مستلزماتهم من المأكل والمشرب.

يحكى المتهم أنه و7 من عناصر الخلية التي كانت معه تسللوا إلى البلاد عن طرق حدود ليبيا، كان معهم جهاز (جى بى إس) ليحددوا به اتجاهات الطرق، قطعوا الصحراء الغربية بسيارة دوبل كابينة في 3 أيام، كان موعد التحرك محددا طبقا لحجم القمر، فكانوا يتوقفون في النهار، ويسيرون بالليل على ضى القمر، دون إضاءة أية مصابيح حتى لا يتم رصدهم.

يقول المتهم إنهم في النهار كان يغطون السيارة بغطاء بنفس لون رمال الصحراء، حتى لا يتم اكتشافها عن طريق الرصد الذي تم من القوات الجوية التي تمشط المنطقة بشكل دورى، كان عليهم الوصول إلى الظهير الصحراوى لمحافظة أسيوط خلال 3 أيام من التحرك حتى لا يختفى ضى القمر، ويتيهون في بحور الصحراء الواسعة. يقول المتهم: قبل الظهير الصحراوى لأسيوط بقرابة 200 كيلومتر تقريبا كان علينا أن نترك السيارة، وتم تسليمها إلى مجموعة من الأشخاص يعرفهم قائد الخلية، مقابل نقلنا بالجمال إلى الظهير الصحراوى للمحافظة.

بقينا داخل مغارة لمدة 5 أيام ومازال الكلام على لسان المتهم في التحقيقات نفد الطعام في اليوم الثالث، سألنا قائد المجموعة، فقال إننا لهذا السبب نتمركز إلى جوار الظهير الصحراوى، كلفنى قائد الخلية أنا وعنصر آخر يدعى شهاب بالنزول ليلا إلى أقرب قرية من مكان التمركز لشراء بعض المستلزمات، وأعطانا بعض التعليمات، منها ارتداء كاب، النظر إلى الأسفل بقدر الاستطاعة، عدم التحدث كثيرا مع البائع، مراقبة المكان الذي يتم تحديده لشراء المستلزمات، ويفضل أن يكون من محال بقالة صغير، حيث لا تتوفر كاميرات مراقبة.

ويواصل المتهم: مشينا إلى القرب من الوادى ومن أعلى وعن طريق الأنوار استطعنا أن نحدد إحدى القرى المجاورة للظهير الصحراوى، نزلنا إلى شوارع القرية التي كانت خالية تقريبا بسبب برودة الجو، وجدنا محال بقالة كبير، لكن الرجل الذي كان معى قال إنه يفضل محل بقالة آخر كان في نفس الشارع بسبب وقوف سيدة كبيرة في السن بداخله، وقال إنها لن تلتفت إلينا كثيرا، اشترينا 4 أكياس من الفول غير المطهى وزجاجتين زيت وكيس ملح وكرتونة بيض وعلبتى جبن وبعض المتعلقات الأخرى.

ويذكر المتهم: كنا نشترى الأطعمة التي يسهل إعدادها مثل الفول، فهو لا يحتاج مياه نتركه على النار لمدة ساعات ثم نضع الزيت والملح ونأكل منه، وكذلك البيض والجبن».

ويحكى المتهم: أثناء سيرنا قابلنا شابين يقودان دراجة بخارية، أحدهما نظر إلينا وهدأ من سرعة الدراجة البخارية، وقتها وضعت يدى على السلاح الذي كان معى، كنت سأهددهم فقط إذا تطور الأمر، وأوقفونا، لكنهم تحركوا، ولم يتوقفوا مرة ثانية، عدنا إلى المغارة، الطريق استغرق قرابة ساعة ونصف تقريبا ذهابا ومثله في العودة، تلك المتعلقات كانت كافية لإطعامنا قرابة 5 أيام تقريبا حتى تحركنا إلى مغارة أخرى بالظهير الصحراوى للمنيا، قبل أن يتم إلقاء القبض علينا هناك.

ويروى المتهم في التحقيقات أنهم تنقلوا بين 5 مغارات، كانوا يقضون يومهم في التدريب أو تلقى الدروس أو النوم أو التسبيح وقراءة القرآن.

ويقول إنهم في كل مغارة كان يتم تقسيمهم في نوبات حراسة على باب المغارة لرصد أية حركة قد تكون تستهدفهم، ومن شروط المغارة أن تكون كاشفة لمن يجلس على بابها»

وكشف المتهم أن هناك مغارات أخرى أو كهوفا تكون قريبة جدا من الوادى، يرى من بداخلها الطريق القريب من الظهير الصحراوى، وفيها يتمركز عنصر أو اثنين فقط، يكون دورهما التنبيه فقط إذا ما رأى سيارات شرطة أو غيرها تقف بالقرب من المنطقة التي يتركزون بها، وإذا حدث ذلك فإنهم يسرعون لإبلاغ باقى العناصر التي تكون متمركزة في كهف آخر في عمق الظهير الصحراوى.

«المصرى اليوم» فى «كهوف الإرهاب» بالظهير الصحراوى

تتطابق رواية المتهم مع ما يقوله اللواء أحمد عبدالجواد، مساعد وزير الداخلية السابق، مؤكدا أن الكهوف والمغارات الموجودة في الظهير الصحراوى لمحافظات الصعيد تنتشر على بعد 50 كيلومتر تقريبا من الوادى، فالمتهمون سواء كانوا سياسيين أو جنائيين يختبئون بداخلها من الشرطة التي دائما ما تداهمها ولكن تلك العناصر يكون لها أساليبها في كشف مداهمات الشرطة، فيتحركون سريعا، ويحكى «عبدالجواد» عن مشاركته في مأمورية لضبط عناصر إجرامية في أحد الكهوف الموجودة في الظهير الصحراوى لمحافظة قنا: «كانت لدينا المعلومات بأنهم يتمركزون في هذا الكهف عن طريق المعلومات السرية ومعلومات استطلاعيه، تحركنا فجرا لضبطهم، هناك نضطر للسير على أقدامنا لقرابة ساعة بسبب طبيعة المنطقة، وما إن وصلنا المكان لم نجد أيا من العناصر، وجدنا فقط آثارا لهم تشير لأنهم للتو قد هربوا من المكان، بالتأكيد هم يدرسون الدروب جيدا يهربون، ثم يظهرون في مغارات أخرى، وهكذا».

ويشرح «عبدالجواد» أن اقتحام تلك المغارات والكهوف لا بد أن تكون مخططة جيدا، لأن معظم تلك المغارات تكون كاشفة لصعود أفراد الأمن أو القوات، والعناصر الإجرامية تضع عناصر مراقبة وقد يصنعون فخا لأفراد الأمن.

بنشوف كتير.. وبنسمع ضرب نار كتير.. لكن ليس لنا علاقة بأحد «هذا ملخص ما قاله عدد من أهالى القرى الموجودة بالقرب من الظهير الصحراوى في محافظات المنيا وأسيوط وقنا.. لكن الفتيات الثلاث أسماء وياسمين وزينة كان لهن روايات مختلفة.

أسماء وصديقاتها اللاتى يبلغن من العمر 10 سنوات، اعتدن في كل يوم أن تخرجن من المدرسة في الظهيرة ثم يتوجهن للعمل باليومية في الحقل المجاور للجبل لجمع الباذنجان الأبيض التي تشتهر به قريتهن القريبة من الظهير الصحراوى.

تسابقت الفتيات الثلاث في كشف ما يحدث في القرية ليلا، قلن إن عناصر يحملون الأسلحة ينزلون كل فترة من الجبل، وينهبون المنازل والحقول، ثم يعدون مرة أخرى إلى الجبل، غير أن شابا كان مع الفتيات قال إنهن يقصدن مطاريد الجبل، موضحا: «الإرهابيون بينزلوا يشتروا متعلقاتهم من المحال، نعرفهم من أشكالهم. فالمطاريد يختفون ثم يظهرون مرة واتنين وخمسة، أما الإرهابيون، فلا نراهم إلا مرة واحده لأنهم لا يستقرون في الظهير الصحراوى كثيرا».

ستبقى تلك المغارات والكهوف ملاذا لهؤلاء الإرهابيين نظرا للطبيعة الجغرافية للمكان، لكنه لن يدوم كملاذ آمن لهم في ظل الضربات التي توجهها قوات الأمن والجيش لتلك المناطق، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط وقتل ورصد أكثر من 20 خلية إرهابية في تلك الكهوف خلال عام واحد.