شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة «قصر العيني»: حالة الطبيب «محمد صلاح» مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة صلاح الدين، عميدة طب قصر العينى بجامعة القاهرة، إن حالة الشاب محمد صلاح، طبيب الأسنان الذي تعرّض لحادث قطار، مستقرة حتى الآن، ويلقى رعاية طبية ونفسية كبيرة من القائمين على المستشفى، لافتة إلى أن «روحه المعنوية» ارتفعت بعد زيارة الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، له، والاتصال الهاتفى من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، ثم زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

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وأضافت عميدة «قصر العينى»، لـ«المصرى اليوم»، أن المصاب يعانى من بتر باليد والقدم اليُمنيين مع مشكلة باليد اليسرى، فيما تعد القدم اليسرى جيدة ولا تعانى من أي مشكلات، منوهة بأن الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة، حصل على جوازى سفر الطبيب ووالده، أمس، تمهيدًا لإنهاء إجراءات سفره إلى ألمانيا على نفقة الوزارة، لتركيب أطراف صناعية تعمل بنظام الذكاء الاصطناعى التي تترجم إشارات المخ إلى حركات للأطراف.

وزارت وزيرة الصحة، ترافقها عميدة طب قصر العينى، والدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، مساء أمس الأول، طبيب الأسنان، للاطمئنان على صحته، ووجّهت بعلاجه في مركز متخصص بألمانيا، مع تحمل الدولة نفقات العلاج.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن وزيرة الصحة وجّهت الدكتورة سحر حلمى، مدير عام التكليف، بتعديل تكليف الطبيب للعمل في قطاع مكتب الوزير (المكتب الفنى)، بعد تماثله للشفاء، وتوفير جميع التسهيلات لحصوله على ماجستير إدارة الأعمال.