شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: تشغيل «محلج الفيوم» خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، أمس، مؤتمرًا لعمال الغزل والنسيج بمقر النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بحضورعدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج والقيادات النقابية.

وأكد توفيق أهمية قطاع الغزل والنسيج لما له من روافد خلفية مرتبطة بزراعة القطن وروافد أمامية في صناعة المنسوجات والملابس والتجارة والتصدير، مشيرًا إلى أن قطار التطوير في هذا القطاع، انطلق بتنفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة وفقا لدراسة أعدها استشارى عالمى، وبدأت بإنشاء أول محلج مطور في الفيوم ويجرى تشغيله التجريبى خلال أيام.

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وأوضح أن خطة الهيكلة تشمل تطوير البنية التحتية وشراء أحدث الماكينات لمصانع الغزل والنسيج من سويسرا وألمانيا وإيطاليا مع رفع كفاءة الكثير من المعدات القائمة في المصانع، إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين في مراكز صناعية متكاملة بالمحلة وكفر الدوار وحلوان، مشددًا على أن التطوير لن يتم إلا بجهود العاملين الذين سينعكس ذلك عليهم على تحسن أجورهم وبيئة العمل الخاصة بهم، معربًا عن عدم رضائه عن أجور العاملين في هذا القطاع والسعى لتحسينها ومضاعفتها بعد إنجاز خطة التطوير.

ولفت الوزير إلى التعاون مع وزارتى الزراعة والصناعة والتجارة، من خلال لجنة وزارية للحفاظ على جودة القطن واستعادة سمعته العالمية المتميزة، مضيفًا أن التطوير الحالى سينعكس على نتائج أعمال شركات الغزل والنسيج التابعة للتحول من خسائر 2.5 مليار جنيه إلى تحقيق صافى ربح يتعدى 3 مليارات جنيه خلال 4 سنوات، مشيرا إلى أن التطوير يشمل نواحىَ إدارية وتنظيمًا للأجور وتغييرًا للوائح العمل بالشركات، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم ومكتسباتهم.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن العمالة المصرية لا تزال مطلوبة في كل الدول، وأن العامل المصرى يعد الأفضل عالميا بشرط توفير الإمكانيات له، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بقطاع الغزل والنسيج ومتابعة التطوير مع وزير قطاع الأعمال العام الذي يدخل في كل تفاصيل هذه الصناعة للوصول إلى الحلول المناسبة، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ حاليًا العديد من المشروعات القومية التي تسهم في خفض نسبة البطالة في المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، على دعم الإدارة السياسية لتطوير قطاع الغزل والنسيج، والخطة الطموحة للهيكلة، وشدد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، على دعم النقابة لجهود الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن وزير قطاع الأعمال العام يقود ثورة صناعية في هذا القطاع، داعيا إلى ضرورة دعم تدريب العاملين ورفع مهاراتهم، مشيرا إلى وجود تمثيل نسائى مرتفع في هذا القطاع من خلال 42 سيدة قيادة نقابية.