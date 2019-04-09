شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تبدأ التوعية بآليات «التحصيل الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تنظيم ورش عمل على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى الخميس 18 إبريل الجارى، للتأكد من جاهزية العاملين بجميع الجهات الحكومية بآليات عمل منظومة التحصيل الإلكترونى الحكومى وتطبيقها بكفاءة.

وقال بيان للوزارة «أمس»، إن ورش العمل يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بعنوان مراجعة وسائل التحصيل الإلكترونى ضمن جهود الوزارة لاستكمال تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى في جميع الجهات الحكومية، حيث تلقى ورش العمل الضوء على المعالجات المحاسبية الخاصة بالتسجيل في الدفاتر الإلكترونية وهى إحدى الآليات المهمة والمرتبطة بالمنظومة الإلكترونية للتحصيل.

من جانبه قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن ورش العمل تغطى جميع محافظات مصر، إلى جانب جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر الشريف، تنفيذا لقرار وزير المالية بإلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية والتى تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونى بدءا من مايو 2019، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، لافتا أن القرار الوزارى يسمح أيضا بالسداد من خلال فروع معظم البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.