شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعات» يطلق أجندة إصلاحات عاجلة لزيادة النمو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اتحاد الصناعات أجندة وطنية بالتعاون مع مركز الدراسات الدولية «سايب»، تتضمن الإصلاحات العاجلة المطلوب تنفيذها على المدى القريب، لرفع معدلات النمو الصناعى وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى.

وتضمنت المذكرة- التي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها- توصيات عامة لحل المشكلات في الأراضى والجمارك والضرائب وغيرها من الملفات التي تؤثر على كفاءة وانسيابية العملية التصنيعية، وتؤدى لإحجام الكثير من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في النشاط الصناعى في مصر.

وتضمنت أهم المقترحات لتنشيط الاستثمار الأجنبى إعادة النظر في آلية الاستعلام الأمنى عن المتقدم للاستثمار، وخفض المدة المطلوبة من 7 أشهر إلى 30 يوما، أو يكتفى بنظام الإخطار المسبق، كما دعت المذكرة إلى تطوير بنك التنمية الصناعية ليقوم بدوره في تمويل المشروعات الصناعية، وإصدار قرار ملزم يتعلق بالدين الممتاز بحيث يلزم الجهات السيادية الدائنة بإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة بالتنسيق مع البنوك، بحيث تضمن البنوك لهذه الشركات عدم تأثر موقف السيولة حتى لا تعوق عملية إعادة الهيكلة.

وطالب الاتحاد بعدم فرض ضريبة عقارية على المناطق الحرة وإعادة النظر فيها على المصانع، وعدم تطبيق عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادى.

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وفيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في تمويل التأمين الصحى، دعا الاتحاد إلى تحصيل النسبة التي تتحملها الشركات في التأمين الصحى على قيمة الأجور التأمينية للعاملين، مع النظر في تعديل تشريعى بشأن نظام التأمين الصحى الشامل، لوجود مشاكل تطبيقية، بحيث تكون قيمة المساهمة التكافلية الواردة به نسبة من صافى الدخل السنوى للمنشآت، بدلا من إجمالى الإيرادات، وألا تتجاوز نسبة المساهمة 1% من صافى الدخل، حتى يحدث توافق مجتمعى بعدم الطعن على القانون، مع خصم هذه النسبة من الضرائب المستحقة وعدم خضوع الشركات الخاسرة لها.

وقالت الدراسة عن التعامل الضريبى إن الضرائب أصبحت عبئا على المنتج الصناعى، ويجب إلغاء ما يسمى التقدير الجزافى، والاعتداد بالإقرار المقدم من الشركة مع تطبيق نظام الفحص العشوائى، وأيضا عمل رقم قومى لكل منشأة للتعامل مع مختلف أنواع الضرائب، والتزام سلطات الضرائب باعتماد الميزانيات المقدمة والتى مر عليها خمس سنوات اعتمادا نهائيا لحل المنازعات الضريبية، مع وضع نظام ضريبى مبسط خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام الضريبة الموحد، بهدف تخفيض تكلفة الالتزام الضريبى على تلك المشروعات، وتحديد ضريبة قطعية للمشروعات متناهية الصغر، وتوحيد ضريبة القيمة المضافة مع ضريبة الدخل في إقرار واحد.

وفيما يتعلق بملف الأراضى الصناعية، أشار الاتحاد إلى غياب الشفافية في التخصيص، والمبالغة في التسعير، ونقص المعلومات المتكاملة عن الأراضى المتاحة وإجراءات الحصول عليها، واختلاف إجراءات التخصيص ما بين الجهات، وطول فترة الإجراءات، فضلا عن تغيير استخدامات الأراضى بعد تخصيصها، كما أن نقص الموارد المالية المطلوبة لترفيق الأراضى في التنمية الصناعية يؤدى إلى قلة المعروض، خاصة لصغار المستثمرين، كما أنه مازال يطلب حتى الآن خطاب ضمان بنكى إلى المجتمعات العمرانية كشرط لحصول المستثمر على أرض في المناطق الصناعية، رغم إلغائه في القانون رقم 15 لسنة 2017.

واقترح الاتحاد إصدار قرار فورى من رئيس مجلس الوزراء بنقل الولاية على أراضى الصناعة والبنية الأساسية والمرافق إلى المجتمعات العمرانية، على أن تكون الإدارة والتخصيص من سلطات التنمية الصناعية، مع إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث عن المتاح من أراضى الصناعة، ومع إصدار تشريع موحد لتنظيم التخصيص.

وفيما يتعلق بمصاعب تطبيق قانون التراخيص الصناعية، قالت المذكرة إنه حتى الآن لم يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناء على القانون الجديد للهيئة رقم 95 لسنة 2018، وكذلك لم تصدر حتى الآن اللائحة التنفيذية للقانون، لافتًا إلى أنه توجد عدة مشكلات في تطبيق التراخيص الصناعية، منها ضعف القدرات الإدارية لهيئة التنمية الصناعية مع قلة العاملين، وأن أغلبهم غير مؤهلين بشكل جيد ولا يفهمون الإجراءات ولا يجيدون التعامل مع الجمهور، كما أن الرسوم التي فرضتها الهيئة على خدماتها مرتفعة وتستنزف رأسمال المستثمر، ومكاتب الاعتماد التي تسهم في سرعة الإجراءات مازالت غائبة، ومازال هناك تعدد لجهات الرقابة والتفتيش المختلفة، وتوقيع غرامات قد تصل إلى إغلاق المنشأة.

واقترح الاتحاد سرعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وضرورة إصدار قانون لإدارة المناطق الصناعية لتحديد العلاقة والمسؤولية بين كل الأطراف المعنية، وزيادة الموارد المالية للهيئة على المدة القصيرة لتحسين ورفع كفاءة قدراتها البشرية.