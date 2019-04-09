شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تكثف نشاطها بالخارج لحث المواطنين على المشاركة في «التعديلات الدستورية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثف عدد من الأحزاب من تحركاتها داخل وخارج مصر لحث المواطنين على المشاركة، فيما أعلن حزب الوفد أنه سيصدر رأيه النهائى بشأن التعديلات بعد غدٍ عقب اجتماع المكتب التنفيذى والهيئة العليا للحزب.

وأقام حزب مستقبل وطن مؤتمراً بدولة الإمارات، بحضور وكيل لجنة الشباب، محمود حسين، ووكيل لجنة الصناعة محمد السلاب لدعوة المصريين المقيمين في الخارج لممارسة حقهم الدستورى، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات.

واستعرض أعضاء الأمانة العامة للحزب، وأحمد أبوعجيلة، رئيس النادى المصرى بإمارة دبى، المواد المقترح تعديلها وجدوى التعديل، وشرح فائدتها على مصر وشعبها، وذلك خلال لقائهم أبناء الجالية المصرية بالإمارات.

وأكد النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة للحزب، أهمية المشاركة في الاستفتاء، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام الحكم، مشيداً بما لمسه من حس وطنى وإصرار لدى أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستورى.

وقال «حسين» إن الدستور ليس كتاباً سماوياً ولكنه من صنع البشر وقابل للتعديل والتغيير بما يحقق مصلحة الشعب والدولة، مشيراً إلى أن معظم دساتير دول العالم تم تغييرها مرات عديدة مثل الدستور الأمريكى والفرنسى والألمانى والصينى والتركى وغيرها.

وقال النائب محمد السلاب، عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، إن البرلمان عقد على مدار أسبوعين كاملين العديد من جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات، بحضور مختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والمعارضين لتلك التعديلات، في أجواء اتسمت بالشفافية والديمقراطية أتاحت لكل صاحب رأى أو وجهة نظر التعبير عنها بكل مصداقية، وذلك في إطار الأجواء الديمقراطية التي تنعم بها مصر.

ونظم حزب المصريين الأحرار مؤتمراً بدولة الكويت شارك فيه مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، في مقر الاتحاد العام للمصريين بالخارج، بحضور عدد كبير من المغتربين، وعرض خلاله نصوص التعديلات. كما نظم الحزب ندوة تثقيفية حول التعديلات في مقر الحزب بمدينة 6 أكتوبر، قدم فيها رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أيمن أبوالعلا، شرحاً للمواد المقترح تعديلها، والتأكيد على أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات، لأنه بمثابة استكمال طريق التنمية والإصلاح الاقتصادى الذي تسير فيه الدولة المصرية، مؤكداً أهمية ممارسة الحقوق الدستورية بالمشاركة الفعالة والجادة، وإرسال رسالة إلى العالم تفيد بأن المصريين حريصون على ممارسة حقوقهم الدستورية.

من جهته، أعلن حزب الوفد أنه سيعقد اجتماعين بعد غدٍ لهيئة المكتب والهيئة العليا للحزب لعرض الرأى النهائى الذي انتهت إليه استطلاعات آراء الوفديين بلجان الحزب في المحافظات بشأن التعديلات.

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وأشار الحزب في بيان أن مكتبه التنفيذى أرسل استمارات استطلاع رأى مؤسسات الحزب بلجان المحافظات، والتى سيتم عرضها على المكتب التنفيذى والهيئة العليا وسيتم الإعلان عن نتائج استطلاعات الرأى خلال الاجتماعين المقررين.

وقال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أثناء افتتاحه مقر أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية، أن استقرار الدولة هو أهم أولويات الحزب، مشيرًا في بيان إلى أن النظام والحرية وجهان لعملة واحدة، فبهما يتحقق التوازن في المجتمع، والحرية تحتاج للنظام القوى حتى لا تسود الفوضى، وإذا غابت الحرية يسود الاستبداد والعنف.

وأضاف أن النظام الدستورى الديمقراطى هو الركيزة الأساسية للدولة المدنية الحديثة للحاق بالدول المعاصرة، موضحاً أنه إذا غاب التوازن بين السلطة والشعب عن الدساتير والقوانين أصبحت هي والعدم سواء، مشيرًا إلى أن ذلك التوازن يصنعه الشعب نفسه من خلال توكيله للجنة تأسيسية أصلية تضع المقومات الأساسية والخطوط العريضة للدستور طبقًا لمبدأ سيادة القانون.

وأكد «قرطام» أن سلطة الشعب في الاختيار هي ما تضفى على القوانين مشروعية دستورية وقانونية، إذ يتطلب وضع القوانين أن تنال الرضا الشعبى العام؛ حتى تؤدى لاستقرار الدولة والمجتمع، مشدداً على أن اللجنة التأسيسية الأصلية التي اختارها الشعب تكمن وظيفتها في التواصل مع قيادات الشعب لكى يحدث توازن من القوى المختلفة، ويتم الاتفاق على قواعد دستورية ثابتة، يتبعها بعد ذلك استفتاء ليتحقق التوازن، ولا يحق بعد ذلك لأى من اللجان الدستورية الفرعية أن تدخل التعديلات على ما أقره الشعب.

ونظم حزب الحركة الوطنية ندوة بمقر الحزب في مصر الجديدة حول التعديلات، ناقشت أهمية الدور التوعوى الذي ينتهجه الحزب خلال الفترة المقبلة، انطلاقاً من الدور المجتمعى والسياسى في التعريف بمدى أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في التعديلات لمواكبة كل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تطلبها المرحلة في تدعيم وبناء ونمو القدرات الاقتصادية للدولة المصرية.

وطالب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، جموع المواطنين، بالمشاركة الإيجابية والفاعلة في الاستفتاء على تعديل الدستور، والذى يبدأ في 22 إبريل الجارى، وعلى مدار 3 أيام.

قال عصام هلال، أمين عام تنظيم حزب مستقبل وطن، إن الدستور عمل بشرى قابل للتعديل، بسبب ما يمكن أن يعتريه من عوار، بسبب متغيرات الزمن.

وأضاف هلال، خلال لقائه أعضاء لجان الوحدات الحزبية بجميع مراكز محافظة سوهاج، بقاعة نقابة المحامين بمدينة سوهاج، بحضور قيادات الحزب بالمحافظة، أن هناك 4 مواد مقترح تعديلها تثير لغطاً في الشارع، والمتعلقة بفترة الرئاسة، والمادة الانتقالية للرئيس الحالى، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ودور الجيش في حماية مدنية الدولة، إذ لا يتناول المتربصون بالتعديلات إلا عن هذه المواد، مؤكداً أن هناك ضرورة وراء التعديلات، إذ ليس من المنطقى أن تكون دورة عضو المجلس المحلى مثل دورة رئيس الجمهورية، أو أن تكون دورة عضو مجلس النواب أكبر من دورة الرئيس.

ونوه هلال بأن الجمعية التأسيسية للدستور كان رأيها الغالب أن تكون الفترة الرئاسية 6 سنوات، ولكن وصلت لـ4 سنوات بسبب التخوف من وجود رئيس ضعيف لا يستطيع إدارة الدولة، لافتاً إلى أن المادة الانتقالية تعطى الحق للرئيس عبدالفتاح السيسى في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، متسائلاً: هل استطاعت القوى السياسية الموجودة تأهيل كادر لقيادة مصر خلال السنوات الماضية؟.

وفى القليوبية، شدد المحافظ الدكتور علاء مرزوق على ضرورة حث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء، لإرسال رسالة للعالم بأن شعب مصر لديه وعى بأهمية استكمال مسيرة بناء الوطن، وذلك من خلال المشاركة والتصويت لاستكمال المشاركة في بناء مصر الجديدة.