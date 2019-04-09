شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون في الإدارة الأمريكية: ترامب والسيسي يتشاركان القلق من أنشطة الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إنه يتطلع لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الهامة إلى واشنطن وزيادة علاقات بلاده مع القاهرة استراتيجيا. Advertisements وبحسب «سكاي نيوز عربي»، فإن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، ذكرا أن الرئيسين ترامب والسيسي يتشاركان القلق من أنشطة تنظيم الإخوان. ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر إقامته في العاصمة الأمريكية، واشنطن، في مستهل زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض.

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