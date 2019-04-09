شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي كبير مستشاري ترامب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبير مستشاريه، وذلك في ثاني لقاءاته خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسيشهد لقاء الرئيس بكوشنر مناقشات العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن التطرق للأوضاع في المنطقة ومواجهة الإرهاب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الإثنين، قادما من العاصمة الغينية كوناكري، حيث يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تستغرق ثلاثة أيام بناء على دعوة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب .

ويعقد الرئيس السيسى خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وممثلين لدوائر صنع القرار في الولايات المتحدة وعلى رأسهم وزراء الدفاع والخارجية والتجارة، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، تتناول تلك اللقاءات العلاقات الثنائية بأبعادها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، ‏وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والأزمات المحتدمة .