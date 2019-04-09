شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9/4/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، و تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من غرب وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد أحيانا.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.





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الطقس فى الأردن

نهاراً

تستمر درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها العامة.

ويكون الطقس ربيعياً معتدلاً في عموم المناطق، ويكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في المناطق الصحراوية وتثير الغبار والأتربة فيها.

وفي خليج العقبة:

- الرياح : جنوبية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً

تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس، كما وترتفع نسب الرطوبة بشكل كبير.

وتتكاثر السُحب المنخفضة لتصبح الأجواء غالباً غائمة، كما وتعبر سُحب ملامسة لسطح الأرض ويتشكل الضباب في الجبال العالية.

ويُحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في مناطق محدودة من المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى متن معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً معتدلاً في المناطق الجبلية، ومائلاً للحرارة إلى حار نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.