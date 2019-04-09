شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك المطار تحبط 15 محاولة تهريب خلال شهر مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية التابعة لقرية بضائع مطار القاهرة الدولي، برئاسة هلال توفيق مسعد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، إنه خلال شهر مارس الماضي تم الإفراج عن 15 ألف 465 بيان جمركى برسم الوارد النهائى وعن مشمول 2029 بيان جمركى وارد برسم الترانزيت .

وأضافت مصادر، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات بلغت 230 مليون و 352 ألف و 746 جنيها، بينما بلغ إجمالى ضريبة القيمة المضافة المحصلة 831 مليون 771 ألف و 541 جنيها، كما بلغت الغرامات والرسوم الاخرى المحصلة 143 مليون و 786 ألف و 767 جنيها.

وأشارت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، إلى أنه في نفس الفترة بإنهاء الإجراءات الجمركية على 9 آلاف شهادة صادر، وبلغ إجمالى رسم الصادر المحصل خلال شهر مارس الماضي 419 ألف و 631 جنيها، ويكون أجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية الشهر الي مليار و 206 مليون و 330 ألف و 685 جنيها.

وفى جانب آخر قامت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بتحرير وضبط 15 محاولة تهريب خلال شهر مارس، وبلغ إجمالى التعويضات المستحقة عن هذه المحاضر 150 ألف و 349 جنيها .