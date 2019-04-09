مصر | "طلق ناري وأبواب مغلقة".. تفاصيل العثورعلى جثة سائق توك توك بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طلق ناري وأبواب مغلقة".. تفاصيل العثورعلى جثة سائق توك توك بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال مباحث الحوامدية لجثة سائق التوك توك المصاب بطلق بمنطقة البطن والمعثور على جثته داخل منزله، بمركز الحوامدية، أن الجثة في حالة تعفن لمرور أكثر من 24 ساعة على وفاته، كما تبين سلامة جميع أبواب ومنافذ المنزل، وعثر على متعلقات المتوفي، والتوك توك ملكه، وبجوار الجثة فرد خرطوش.

ورجحت التحريات انتحاره لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، أو خروج طلقة عن طريق الخطأ، أصابته بمنطقة البطن، توفى على إثرها متأثرا بإصابته.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز الحوامدية، بلاغا بالعثور على جثة سائق توك توك داخل منزله بدائرة المركز.

وإنتقلت قوة امنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، وعثر على جثة "أحمد.ع.ح.أ"، 25 سنة، سائق توك توك، ملقاه على الأرض داخل جراج بمنزله، مصاب بطلق بمنطقة البطن، وبجواره سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وتوك توك ملكه، كما تبين سلامة جميع منافذ وأبواب المنزل.

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وتم التحفظ على الجثة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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ألقى ضباط مباحث الجيزة القبض على هارب من حكم بالإعدام، في قضية قتل، بمركز أطفيح، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح من ضبط أيمن س م م، 27 سنة، عاطل ومقيم قرية الديسمي، بدائرة المركز والمحكوم علية الهارب في القضية رقم لسنة 2015 قسم المعادي "استعمال قوة، قتل" بالاعدام شنقا، وبمواجهته أقر بالحكم الصادرة ضده.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة باخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.