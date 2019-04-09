أخبار مصر | السبت المقبل.. افتتاح أكاديمية ماب للتدريب الإعلامي والفني بحضور عدد من الشخصيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت المقبل.. افتتاح أكاديمية ماب للتدريب الإعلامي والفني بحضور عدد من الشخصيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، حفل افتتاح أكاديمية ماب للتدريب الإعلامي والفني، يوم السبت المقبل، وذلك تحت رعاية الأنبا إرميا الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأستاذ جون يوحنا رئيس الأكاديمية.

يأتي ذلك بحضور كل من، ألبرت شفيق رئيس قناة سي بي سي إكسترا، وهشام سليمان رئيس قنوات دي إم سي، وخالد مرسي رئيس قنوات أون تي في، وتامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين، وياسر سليم نائب رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين، وأسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، والإعلامية لميس الحديدي، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وخالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والإعلامية منى الشاذلي.

هذا الملتقى يجمع العديد من الشركاء الإعلاميين وهذه هي المرة الأولي التي ينعقد فيها ليكون حدثا سنويا.

ويتجمع فيه كبار المبدعين ورؤساء القنوات المصرية والصحف، وأصحاب العلامات التجارية، لمناقشة آخر التطورات بوسائل الإعلام التقليدية والمخاوف التي تتراود حول وسائل الإعلام الجديدة وتبادل الأفكار ونقاط النقاش حولهم.