أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تعلن عن جائزة التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين الأفارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تعلن عن جائزة التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين الأفارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي عن جائزة "التميز" لشباب الصحفيين والإعلاميين الأفارقة في مجال الشباب والرياضة، انطلاقا من الدور الذي تلعبه في تشجيع الشباب الإفريقي في كافة المجالات.

وتهدف المسابقة إلى تأكيد معاني الرسالة الإعلامية السامية وتتبنى الإبداع والرأي الحر الموضوعي، إضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية الدور الإعلامي وتأثيره على الوسط الشبابي والرياضي، وتمنح الجائزة للمتميزين والمبدعين في مجال الصحافة والإعلام الرياضي.

وتعتبر الجائزة هي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الشباب والرياضة لتكريم الصحفيين والإعلاميين الشباب الأفارقة المهتمين بشئون الشباب والرياضة في القارة السمراء، لتحفيز الصحفيين والإعلاميين والباحثين الشباب لتقديم أفضل ما لديهم من موضوعات صحفية وتليفزيونية وإذاعية، بجانب الأبحاث العلمية التطبيقية.

وبالنسبة لشروط العامة للمسابقة يتم التسجيل على من خلال الاستمارة المرفقة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، الا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما ويتم الترشح للجائزة عن طريق إرسال الأعمال عبر استمارة، للتقديم اضغط هنا.

وتمنح جائزة التميز الأفريقي للمركز الأول 2000 دولار وكأس التميز، والمركز الثاني 1500 دولار بالإضافة إلي كأس التميز، أما المركز الثالث 1000 دولار وكأس التميز.