أخبار مصر | وفد حزب الحرية المصري يزور زينب الكفراوي مناضلة بورسعيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد حزب الحرية المصري يزور زينب الكفراوي مناضلة بورسعيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وفد من حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، بزيارة المناضلة الحاجة زينب الكفراوى، بالمستشفى العسكري في مدينة بورسعيد.

وقدم وفد الحزب برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، والأمين العام للحزب أحمد مهنى باقة من الورود، وأطمأنوا من خلال الزيارة على حالتها الصحية، مُشيدين بدورها البطولى فى المقاومة الشعبية وأنها أعطت المثل والقدوة فى دفاع المرأة المصرية عن الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن زينب الكفراوي أحد، أبرز رموز المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثى على مصر سنة 1956 وهى أول سيدة تنضم إلى المقاومة الشعبية في العدوان الثلاثي.