شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حاليا في مقر إقامته بواشنطن في مستهل لقاءاته بالعاصمة الأمريكية التي وصلها الاثنين.
ومن المنتظر أن يشهد اللقاء الأوضاع في المنطقة خاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، وكذلك مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وصل إلى العاصمة الامريكية واشنطن الاثنين قادما من العاصمة الغينية كوناكرى، حيث يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تستغرق ثلاثة أيام بناء على دعوة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
ويعقد الرئيس السيسى خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع كبار المسئولين الأمريكيين وممثلين لدوائر صنع القرار في الولايات المتحدة وعلي رأسهم وزراء الدفاع والخارجية والتجارة ومستشار الامن القومي الأمريكي، تتناول تلك اللقاءات العلاقات الثنائية بأبعادها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والأزمات المحتدمة بها والتي تزداد
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