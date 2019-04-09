شكرا لقرائتكم خبر عن القمة «المصرية- الأمريكية» بين السيسي وترامب بالبيت الأبيض تبدأ مساء الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد القمة المصرية الامريكية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت واشنطن السادسة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر ان تشهد القمة بحث العلاقات الثنائية في كل المجالات بما يساهم في ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين، فضلا عن مناقشة آخر المستجدات على صعيد الأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، وجهود مصر في تحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وتعد هذه الزيارة الثانية للرئيس السيسى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن منذ توليه سدة الرئاسة في عام 2014، كما سيكون لقاؤه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو لقاء القمة السادس بين الرئيسين.