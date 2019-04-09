شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: التوجه للاستفتاء واجب وطني على كل مواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن واجب المواطنين التوجه إلى اللجان والإدلاء بآرائهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من أجل بناء مصر الحديثة والمستقبل الأفضل، وأنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى وتذليل أية عقبات أمام المواطنين.

جاء ذلك حلال اجتماع المحافظ، اليوم الإثنين، بالجهاز التنفيذي بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

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واستعرض محافظ الدقهلية مع الحاضرين الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على الدستور، وشدد على ضرورة الجاهزية الكاملة ليخرج الاستفتاء بالمظهر الحضاري الذي يليق بشعب الدقهلية العريق، وأن يعكس الوعي الوطني لدى جماهير الشعب.

وأكد «شاروبيم» على أن دور المحافظة بأجهزتها التنفيذية هو تنظيم وتسهيل وتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بكل شفافية ليختار ما يريد وأن من حق الدولة علينا أن نتوجه جميعا إلى صناديق الاقتراع.

وأشار إلى ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية للتوعية بالمشاركة الإيجابية من المواطنين ممن لهم الحق في التصويت.