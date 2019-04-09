شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: 22.5 مليار دولار حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أيمن سمير، المتخصص في العلاقات الدولية، إن القمة المصرية الأمريكية التي ستجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره دونالد ترامب بأمريكا ستناقش ملفين مهمين.
وتابع «سمير»، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الملف الأول الذي ستتم مناقشته في القمة يتعلق بالعلاقة الثنائية بين البلدين، واستطاع الرئيس السيسي أن يحدث ما يمكن تسميته بالاستدارة الأمريكية تجاه الدولة المصرية، لاسيما وأنه في عهد باراك أوباما تعقدت العلاقات المصرية الأمريكية بسبب قراراته بتجميد المساعدات العسكرية إلى مصر في أكتوبر 2013 حتى منتصف عام 2014 وكان هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي بين الطرفين.
وأضاف الدكتور أيمن سمير، المتخصص في العلاقات الدولية، أن اللقاء الحالي بين السيسي وترامب هو السادس في غضون عامين و4 أشهر فاللقاء الأول كان في سبتمبر 2016 على هامش مشاركة الرئيس في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبل أن يتولي ترامب رئاسة أمريكا.
وأكد الدكتور أيمن سمير، أن مصر أكبر دولة في العالم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك جيدًا حجم القوة المصرية، وواشنطن هي أكبر داعم الآن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، حيث يبلغ حجم الاسثتمارات الأمريكية في مصر 22.5 مليار دولار.
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