دبلوماسي سابق: علاقة السيسي وترامب قائمة على الاحترام.. ومصر لا تقبل إملاءات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة.
وقال «حجازي» خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «علاقة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي تتسم بالاحترام المتبادل والتقدير، خاصة في ظل أزمات الشرق الأوسط، التي تلعب مصر دورا في التوصل إلى حلول لها».
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق «مصر لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، لكنها تحمي القانون الدولي ولا تقبل إملاءات، ويعكس ذلك رفضها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ورفضها قرار واشنطن بشأن الجولان».
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