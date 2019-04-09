محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قالت عزة عبدالحميد مؤسسة ومديرة جميعة وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام، إنها أسست الجمعية لرعاية جميع الأيتام في مصر.
وأضافت عبدالحميد، خلال كلمتها في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول "سند للرعاية اللاحقة"، الذي نظمته الجمعية، وعقد على مدار يومين بأحد فنادق القاهرة، أن سبب تأسيس الجمعية يعود لأحد المشاهد للفنان يحيى الفخراني في مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة"، حينما قال" أيوة أنا لقيط، أنا في مجتمع مش عارف يعني إيه لقيط".
وأضافت: "المشهد ده خلاني نمت وأنا ببكي طول الليل، وبقيت اسأل نفسي، لو أنا صحيت لقيت نفسي مش ليا أب وأم كنت هعمل ايه".
ووجهت عبدالحميد، رسالة للفنانين قائلة: "إنتوا مؤثرين في حياة الناس، خلوا بالكوا من الأيتام".
عقدت الجلسة الختامية بحضور الدكتور مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والسيناريست محمد حفظي.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة "وطنية لتطوير دور الأيتام": يحيى الفخراني سبب إنشاء الجمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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