تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.
وذكرت الهيئة أن الرؤية تقل فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من غرب وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وعن حالة الرياح، قالت الهيئة إن أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد أحيانًا.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 18 27
شبين الكوم 17 27
طنطا 16 26
دمنهور 13 20
الإسكندرية 15 20
بلطيم 14 20
شرم الشيخ 22 29
الغردقة 21 29
مرسى علم 22 28
الفيوم 17 29
بنى سويف 17 29
المنيا 18 29
أسيوط 15 29
سوهاج 19 31
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