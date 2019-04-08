انت الان تتابع التضامن: مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات حتى 18 أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مد فترة تسديد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية حتى 18 أبريل الجاري، والتى كان مقررا لها الانتهاء الأربعاء المقبل، وذلك تيسيرا على الحجاج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات التي أعلنت عنها الوزارة. وأضافت "والي" في تصريحات اليوم، أن الوزارة استعدت مبكرا لموسم حج هذا العام حرصا على تقديم أفضل الخدمات للحجيج الفائز بتأشيرات هذا العام وعددهم 12 ألفا من إجمالى من تقدموا من أعضاء الجمعيات الأهلية والذين بلغ عددهم 32 ألفا و600 متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الحجيج الفائز بالتأشيرات لهذا العام بدءوا في سداد رسوم رحلة الحج منذ الثانى من أبريل الجاري من خلال أقرب مكتب بريد أو فروع البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة المنتشرة على مستوى الجمهورية،