شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يناقش أهمية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أعضاء المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، اجتماعا، مساء الاثنين، برئاسة قيادات الأحزاب المصرية وفي مقدمتهم المهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي السابق ورئيس المكتب التنفيذي للتحالف، والمهندس تيسير مطر، أمين عام التحالف، والدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب «مصر الثورة»، من أجل مناقشة سبل دعم التعديلات الدستورية والحديث حول سبل دعم الدولة المصرية في الوقت الراهن الذي يحتاج إلى تكاتف ومشاركة الجميع من أجل النهوض ببلدنا الحبيبة مصر، إضافة إلى مناقشة أهمية النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

واتفق أعضاء المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، خلال الاجتماع على عقد ندوات توعوية بجميع أنحاء الجمهورية عن أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية، وتوضيح المكتسبات منها للرأي العام، من خلال مؤتمرات جماهيرية وندوات ثقافية، ولقاءات مع القيادات الجماهيرية في قطاعات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور كل من الشيخ على فريج، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، واللواء سيف الإسلام عبدالباري، رئيس حزب «مصر بلدي»، ومحمد تيسير مطر، رئيس اتحاد شباب تحالف الأحزاب المصرية، ولفيف من قيادات الأحزاب المصرية المختلفة.