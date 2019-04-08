شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تفتتح معرض «تحول الطاقة في ألمانيا» بالمتحف المصري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة معرض تحول الطاقة في ألمانيا، والذي يقيمه منتدى القاهرة للتغير المناخي في المتحف المصري، بحضور زونكه سيمون، نائب رئيس البعثة الألمانية بالقاهرة، وصباح عبد الرازق مدير المتحف المصري، وسوبر سبيرجر المسؤول عن منتدى القاهرة للتغير المناخي، وعدد من زوار المتحف.

وأكدت الوزيرة -بحسب بيان- أن مصر تقوم بدور محوري في مفاوضات تغير المناخ خاصة خلال فترة رئاستها السابقة لمجموعة ال ٧٧ والصين، بالإضافة إلى التزامها نحو الدول الأفريقية مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، وقد اتضح ذلك خلال مفاوضات المناخ في مؤتمر تغير المناخ ببولندا COP 24، مشيدة بالتعاون مع ألمانيا سواء في المفاوضات أو نقل الخبرات.

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وأشارت إلى أن مصر تعي التزامها الدولي في مجال تغير المناخ في إطار اتفاق باريس للمناخ، إلى جانب مراعاة استراتيجية التنمية مما تطلب دمج هذين البعدين في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن وزارة البيئة تقوم بدورها على المستوى الدولي فيما يخص المفاوضات والالتزامات في نفس الوقت الذي تقوم به بمجموعة من الإجراءات لدمج مراعاة قضية التغيرات المناخية في مجالات التنمية وإقامة حوار مجتمعي مع الشباب والمجتمع المدني للتوعية بها.

أشادت وزيرة البيئة بالتعاون مع ألمانيا في مجال حماية البيئة، في إطار حرص الوزارة على العمل مع الشركاء سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مؤكدة أن منتدى القاهرة للتغير المناخي يعد أحد الآليات الهامة للتعاون مع السفارة الألمانية بهدف خلق حوار مجتمعي حول التغيرات المناخية والتوعية وآثارها على الفرد والمجتمع، وآليات مواجهتها بالتكيف والتخفيف منها، وتبادل المعارف والخبرات مع الدول الأخرى وخاصة ألمانيا في مجال حماية البيئة.

من جانبه، أشار زونكه سيمون، نائب رئيس البعثة الألمانية بالقاهرة إلى ان اختيار المتحف المصري لإقامة المعرض لاستكمال مسيرة المصري القديم والذي يعد رائدا في استخدام الطاقة الشمسية، وذلك يتضح في تصميم المباني، وأشاد بالتعاون مع مصر أحد الدول الهامة في الدفع بمفاوضات تغير المناخ والتي تبذل مجهودات ملحوظة لدعم الدول النامية في هذا المجال.

وزير البيئة تفتتح معرض تحول الطاقة في المانيا بالمتحف المصري