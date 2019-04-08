شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفي: «كنت هابطل تمثيل أثناء حكم الإخوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان طارق لطفي عن بدايته الفنية إنه عانى كثيرا في بداية حياته من أجل تحقيق النجاح في التمثيل، مضيفا: «أنا تعبت وصبرت كتير ولكنني لم أفقد الأمل بتحقيق النجاح في مسيرتي».

وأضاف «لطفي» في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة «النهار»: «بعد فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، كافة النجوم المشاركين في العمل أصبحوا نجومًا وسألت وقلت اشمعنى أنا وكنت عايز أعرف الخطأ الذي أقع فيه كي أتفاداه».

وتابع: «جت لحظة كنت هبطل تمثيل وأسافر برة مصر في توقيت حكم الإخوان، لكنني أديت دور في مسلسل (مع سبق الإصرار) وحققت نجاحا كبيرًا وتوالت الأعمال الدرامية الناجحة».