شكرا لقرائتكم خبر عن «العربي للطفولة والتنمية» يعلن فوز 17 باحثًا بجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس العربي للطفولة والتنمية نتائج جائزته التي تحمل اسم «جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي» بالقاهرة، والتي جاء موضوع دورتها الأولى (التشنئة على المواطنة)، حيث فاز بها 17 باحث من 7 دول عربية.

وقال الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، بأن «جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي»، قد أحدثت زخما وحراكا فكريا وبحثيا حول قضية من أهم القضايا وهي قضية «التنشئة على المواطنة»، حيث تنافس عليها 87 بحثا من 108 باحث من 11 دولة عربية، وشارك في تحكيمها 45 محكما عربيا.

وأضاف «البيلاوي»، بأنها تأتي في إطار اهتمام المجلس بقضايا الطفولة والتنشئة والمواطنة في البلدان العربية بتقديم نموذج جديد لتنشئة الطفل العربي «تربية الأمل»، يقوم على نهج حقوقي ويهدف إلى تنمية الأمل من خلال تعزيز وعي الطفل وإيقاظ ذاته وإطلاق طاقاته وبناء قدراته ويرتكز على مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية بما يحقق المواطنة الإيجابية للانطلاق نحو تأسيس مجتمع المعرفة، وسعيا نحو إثراء مجال البحث الاجتماعي والتربوي بدراسات علمية حول قضايا الطفولة والتنمية.

وكانت اللجنة العلمية للجائزة قد اجتمعت أمس الأحد 7 ابريل 2019، وأقرت نتائج الجائزة التي تبلغ قيمتها عشرون ألف دولار مقسمة على خمس جوائز، إضافة إلى مكافآت مالية ونشر عدد ثمانية أبحاث مميزة، حيث تم حجب الجائزة الأولى، وفوز كل من:

- الجائزة الثانية: (بحث مشترك) لكل من الدكتورة سهير صفوت عبدالجيد عبداللطيف أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتورة سحر حساني بربري عبدالله أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس، (مصر).

- الجائزة الثالثة: موسى برلال أستاذ الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي (المغرب).

- الجائزة الرابعة: الدكتورة أمل عبدالفتاح شمس أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس (مصر).

- أما الجائزة الخامسة: فقد فاز بها مناصفة كل من: الدكتورة إيناس سعيد الشتيحي أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة المنوفية، والدكتور حلمي أبوالفتوح عبدالخالق عمار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة المنوفية (مصر).

و فاز بالنشر عدد ثمانية من الأبحاث المميزة للتالي أسماؤهم:

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1) بحث مشترك لكل من الدكتور سعيد عبدالمعز على موسى أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة حلوان، والدكتورة منى نبيل عبدالمعبود الخشن الباحثة بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة (مصر).

2) الدكتورة حنان محمد فوزي الصادق أستاذ مساعد أصول التربية بكلية التربية جامعة المنوفية (مصر).

3) بحث مشترك لكل من الدكتور فرج ابراهيم حسن ابو شمالة ببرنامج التربية والتعليم بوكالة الأونروا والدكتور ابراهيم جميل ابراهيم وشاح منسق التطوير المهني في برنامج التربية والتعليم بالأونروا (فلسطين).

4) الأستاذة زينب بنت عبدالله النمري متخصصة بالطفولة المبكرة (السعودية).

5) بحث مشترك لكل من الدكتور عبدالغنى أحمد على الحاوري أستاذ أصول التربية المساعد بجامعة صنعاء، والدكتور عبدالواسع على أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بجامعة صنعاء (اليمن).

6) الأستاذة وفاء مفتاح أستاذة الصحافة والإعلام والاتصال (الجزائر).

7) الدكتور عبدالرازق مختار محمود أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة أسيوط (مصر).

8) الدكتور مصطفى محمد عبدالفتاح الكاتب في مجال أدب الطفل (سوريا).

يذكر أن الأبحاث المقدمة تناولت موضوعات تتعلق باقتراح برامج وأدلة تدريبية للتربية على المواطنة، ودور مؤسسات التنشئة في التربية على المواطنة، والتربية على المواطنة باستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، والتربية على المواطنة لفئات من الأطفال التي تواجه ظروفا خاصة مثل الأطفال في وضعية الشارع وذوي الإعاقة واللاجئين.

ومن المقرر أن تقام احتفالية يحدد موعدها لاحقا- تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، لتسليم الجوائز للفائزين والإعلان عن موضوع الدورة الثانية من الجائزة، تلك الجائزة التي جاءت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز رحمه الله مؤسس المجلس.