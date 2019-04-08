شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر إقامته في واشنطن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى واشنطن في مستهل زيارة للولايات المتحدة الأمريكية تستغرق ثلاثة أيام ضمن جولة خارجية زار خلالها غينيا وسيزور خلالها أيضا كوت ديڤوار والسنغال.

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ولدى وصوله، كان في استقباله تجمع من أبناء الجالية المصرية في أمريكا، حاملين الأعلام.

وعرضت قناة «إكسترا نيوز» لقطات ترصد لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر إقامته في واشنطن.