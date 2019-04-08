شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يلبي دعوة «مُسنة» ويتوجه مع فريق طبي للكشف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين، لقرية أباظة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، تلبية لدعوة سيدة مسنة وضعيفة البصر للاطمئنان على صحتها وإجراء المسح الطبي لها ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية حملة ١٠٠ مليون صحة.

وكلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية، ونائب مدير مستشفى فاقوس بنقلها للمستشفى وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لها، وإعادتها بعد ذلك لمنزلها.

ورافق وكيل الوزارة الدكتور خالد عامر، مدير عام طب الأسنان، والدكتور عادل الشافعي، مدير الإدارة الصحية بفاقوس، ومحمود عبدالفتاح المسؤول الإعلامي بالمديرية، والفريق الطبي بالمبادرة الرئاسية بفاقوس.