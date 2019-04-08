شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: سنغلق الزوايا المخالفة دون توقف وصلاة الجمعة يجب أن تكون في المسجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة ستغلق الزوايا المخالفة دون توقف، وصلاة الجمعة يجب أن تكون في المسجد.
وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «واقعة مقتل إمام مسجد بالهرم مؤلمة جدًا لجميع المصريين، خاصةً أن القتل تم في بيت الله، ولشخص يقيم شعائر الله، والمسجد يعتبر واحة للأمن والأمان».
وتابع أن «المسألة في قمة الألم، وبحسب التحقيقات الشخص مجنون، ولديه مرض عقلي»، مشيرًا إلى أن «ثورة التغيير في وزارة الأوقاف بدأت منذ 5 سنوات، ولم نصل إلى الكمال بعد».
وأوضح أن «الوزارة أغلقت 20 ألف زاوية في صلاة الجمعة، ولا يصح أن تكون زاوية مساحتها أقل من 80 مترًا، ونحن نسعى لإقامة الجمعة في المسجد الجامع فقط».
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