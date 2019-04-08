شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة» والتنمية المحلية يوقعان بروتوكولا لخدمة قضايا الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع المجلس القومي لشئون للإعاقة ووزارة التنمية المحلية، الاثنين، بروتوكول تعاون لخدمة قضايا الإعاقة.

وبحسب بيان، وقع البروتوكول من جانب المجلس الدكتور أشرف مرعي الأمين العام على المجلس، ومن وزارة التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

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في سياق متصل وجه الدكتور أشرف مرعي الأمين العام على المجلس الشكر والتقدير إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لما يقدمه من جهود مثمرة، مشيراً إلى أن البروتوكول يأتي ضمن خطة المجلس الهادفة لتعزيز ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها عملية دعم مشاركتهم في المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية (مشروعك )، وذلك من خلال توفير إجراءات ميسرة لهم.

من جهته قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعد من أولى الوزارات التي سلطت الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أهمية دمج العاملين من ذوي الإعاقة مع باقي الموظفين، فضلاً عن أن الوزارة ستعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروعات المحافظات بالتنسيق مع المجلس عقب توقيع البروتوكول.

ويستهدف البروتوكول الذي يستمرة لمدة ثلاث سنوات، إعداد دورات لمحو امية الاشخاص الذين لا يجيدون القرادة والكتابة من الأشخاص ذوي الاعاقة بوجه عام والاعاقة السمعية بوجه خاص، بالإضافة إلى رصد الصورة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في القرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية، من خلال إدارة متخصصة بديوان كل محافظة، واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجههم، والمشاركة في إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية العامله بالوحدات المحلية على لغة الاشارة ومفاهيم الاعاقة مما يعينهم على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بكفاءة.

كما يستهدف البروتوكول توفير سبل الإتاحة المختلفة (المكانية-التكنولوجية-البشرية) في المرافق العامة في المحافظات، تيسيراً لحرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المشاركة في إقامة الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات الداعمة لقضايا الإعاقة.