شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل من الجالية المصرية بأمريكا للرئيس السيسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت الجالية المصرية بأمريكا الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله للعاصمة واشنطن استقبالًا حافلًا، حاملين الأعلام المصرية، ومرددين الهتافات.
ووصل السيسي مقر إقامته في مستهل زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.
تأتي زيارة الرئيس المصري تلبية لدعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وتعتبر تلك الزيارة بداية الانطلاق نحو علاقة اقتصادية قوية وضخ مزيد من الاستثمارات وتحسن العلاقات التجارية بين البلدين.
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