شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: نعمل على عدة محاور لضبط الأسعار قبل رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على عدة محاور لضبط الأسواق قبل رمضان أولها زيادة مخزون السلع الاستراتيجية والمخزون حاليا يكفي 4 أشهر.

وأضاف «سعد»، في تصريحات لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، أن «هناك مبادرات من مختلف الوزارات لتوفير السلع بأسعار مخفضة عبر منافذ بيع مختلفة استعدادًا لشهر رمضان».