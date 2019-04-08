شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: نعمل على عدة محاور لضبط الأسعار قبل رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على عدة محاور لضبط الأسواق قبل رمضان أولها زيادة مخزون السلع الاستراتيجية والمخزون حاليا يكفي 4 أشهر.
وأضاف «سعد»، في تصريحات لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، أن «هناك مبادرات من مختلف الوزارات لتوفير السلع بأسعار مخفضة عبر منافذ بيع مختلفة استعدادًا لشهر رمضان».
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