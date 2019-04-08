شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: ندعم الأوقاف في إغلاق الزوايا العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء شكري الجندي، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة تقف بجانب وزارة الأوقاف لغلق بعض الزوايا العشوائية في بعض المناطق السكنية.

وأضاف «الجندي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن هناك ثورة للتغيير في وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وأشار إلى أن كثرة الزوايا تأتي بسبب زيادة عدد السكان والتوسع في إنشاء الأبراج السكنية، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تبذل جهدًا كبيرًا في إخضاع الزوايا لسلطتها، واللجنة تقف بجوار الوزارة في هذا الشأن.