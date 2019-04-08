شكرا لقرائتكم خبر عن الفدائية زينب الكفراوي: أشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بحالتي الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الحاجة زينب الكفراوي، أول سيدة تنضم إلى المقاومة الشعبية في العدوان الثلاثي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب توجيهاته لعلاجها في مستشفى القوات المسلحة في بورسعيد بعد تعرضها لوعكة صحية.

وأضافت «الكفراوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، قامت بزيارتي اليوم للاطمئنان على حالتي، وأخضع للعلاج من آلام القدم بسبب إصابتي بالسكر».

وتابعت أن «اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وجه بمعالجتي على نفقة المحافظة، وأشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بحالتي الصحية»، متمنية أن يشفيها الله، من أجل المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.