شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «المستشفيات الجامعية» يكشف الحالة الصحية للطبيب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الحالة الصحية لابننا الدكتور محمد صلاح، الذي فقد ذراعه وقدمه في حادث قطار مستقرة، وكل مستويات الدولة تهتم بالحالة.

وأضاف «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «محمد يعاني من تهتك شديد باليد اليسرى، ووزير التعليم العالي خالد عبدالغفار وجه بمخاطبة مستشفيات العالم من أجل معالجة محمد».

وتابع أنه «تمت مخاطبة مراكز طبية في ألمانيا لإنهاء إجراءات السفر من أجل العملية الجراحية، وأن وزيرة الصحة، هالة زايد، أصدرت قرارًا بمعالجة محمد في ألمانيا»، موضحًا أن «أطباء الطب النفسي في مستشفى قصر العيني يقومون بالدعم النفسي لمحمد صلاح، وأنه شاب جميل جدًا ومتفائل، وكل الدولة خلفه من أجل علاجه».